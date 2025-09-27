地区優勝後に肩を組んで…米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に8-0で快勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。試合後は大谷翔平投手らが肩を組んで喜ぶシーンが中継に映し出された。この瞬間を球団カメラマンが捉えていた。笑顔の大谷、山本由伸、テオスカ―・ヘルナンデス。カーショーとフリーマンは白い歯を見せている。この瞬間、みんなでマンシーを囲むように肩を組み合い