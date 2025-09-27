ASIAN KUNG-FU GENERATIONが10月8日、Blu-ray『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”〜』をリリースする。同映像作品より、ファン投票1位に輝いた「夏の日、残像」映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに先行公開された。映像作品『ファン感謝祭2024』は、メジャーデビュー20周年と伊地知潔(Dr)の正式加入25周年を記念して昨年、横浜BUNTAIで開催されたアニバーサリーライブ