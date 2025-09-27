26日に発生した大田（テジョン）国家情報資源管理院の火災が約10時間後に鎮圧された。◆27日午前6時30分に鎮圧大田市消防本部によると、26日午後8時20分ごろ大田市儒城区花岩洞（ユソング・ファアムドン）情報管理院5階の電算室でリチウムイオンバッテリーの爆発で発生した火災が、約9時間50分後に鎮圧された。大田市消防本部は消防人員およそ170人と消防車など車両63台を投入し、午前6時30分ごろ鎮圧した。現在は煙を抜く排煙作業