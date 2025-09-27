タレントの結城アンナ（70）が27日までに自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の岩城滉一（74）との夫婦ショットを披露した。「先日Joel Robuchon & Gelato Pique のランチ・イベントに参加させて頂きました」と書き出すと、白と黒のボーダーのトレーナーにグレーのパンツ姿の岩城と、淡い黄色のパジャマにコートを羽織った自身が椅子に腰かけて寄り添うショットをアップ。「ドレッス・コードはGelato Piqueのパジャマ