「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「竹串は袋を突き破ることが多いのでティッシュの箱やプチプチ付きの封筒に入れるとごみ袋を突き破ることが無くなります」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「竹串は袋を突き破ることが多いので、ティッシュの箱やネットショッピングでくるプチプチ