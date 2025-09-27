9月22日で8周年を迎える“新しい地図”。今夏はドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』と舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で忙しい日々を送った稲垣に、落ち着いたらやりたいことなどを聞いた。─この夏は舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』やドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』で忙しそうでしたね？「確かに忙しい夏でしたね。特に舞台は5月から稽古、7月から10月31日まで本番で。年末に振り返ったら、ハリー