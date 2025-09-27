マリアナ政府観光局は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールE、E-109。マリアナ諸島に伝わる伝統ダンスや、ココナッツの葉を使用した「ココナッツウィービング」・伝統的なブレスレット「マーマー」作り体験などを実施するほか、BEAMS CREATIVE監修のコラボレーショングッズが当たる抽選会も行う。「ツーリズムEXPO