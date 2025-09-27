父親が78歳で病死すると、今度は母親が体調不良を訴え始め、やがてアルツハイマー型認知症と診断された。実家の隣に住む娘は信頼していた夫による裏切り行為に遭いながらも献身的に介護した――。（後編／全2回）【前編のあらすじ】九州在住の上村七香さん（仮名・50代）は、父方の祖父母と両親、姉の6人家族で育った。父親は再婚で、12歳差の姉は前妻との間にできた娘だった。上村さんは、26歳の時に同い年の男性と結婚すると、6