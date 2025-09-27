26歳の時に同い年の男性と結婚した現在50代の女性は6年後、実家の隣に新居を建てた。実家に母親とともに住む父親は、自分が興した運送会社を57歳で定年退職したのち、60代前半で肺炎により死線をさまよった。あわてて禁煙したが、その後の人生はずっと病との闘いに苦しむことに――。（前編／全2回）この連載では、「ダブルケア」の事例を紹介していく。「ダブルケア」とは、子育てと介護が同時期に発生する状態をいう。子育てはそ