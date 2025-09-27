アジアサッカー連盟（AFC）は、25日に今年度の年間アワードにノミネートされた選手や監督らを発表した。各賞の候補は3名で、日本人選手ら日本関係のノミネートはこのようになった。AFC女子年間最優秀女子選手候補、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）。AFC年間最優秀インターナショナル男子選手候補、久保建英（レアル・ソシエダ）。AFC年間最優秀インターナショナル女子選手候補、浜野まいか（チェルシー）、長谷川唯（マ