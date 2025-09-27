活動期間は２年１か月。2023年８月のSBS杯からスタートした船越ジャパンの航海は最終局面を迎えた。現地９月27日に幕を開けるU-20ワールドカップ。チリで開催される２年に１度の祭典に向け、U-20日本代表は26日に最終調整を行なった。冒頭15分の公開となったトレーニングはあいにくの悪天候。大粒の雨が打ちつけ、気温も真冬並みの寒さで昨日までの暑さを忘れるような気候となった。エジプトとの初戦に向けてモチベーション