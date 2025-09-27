９月26日、関東２部のSHIBUYA CITY FCに所属する渡邉千真の今季限りでの現役引退が発表された。横浜FM、FC東京、神戸、G大阪、横浜FC、松本で活躍し、J通算109得点を記録。大卒プロ１年目の2009年には13得点を挙げて新人王を獲得し、日本代表にも選ばれた。確かな足跡を残したストライカーのゴール集を、Jリーグのインスタグラムが公開。巧みな反転シュートや度肝を抜く強烈ミドルなどが収められた動画には、以下のようなコ