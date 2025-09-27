人手不足は日本社会をどう変えるのか。文筆家の御田寺圭さんは「人手不足の時代には、優秀な人はいままで以上に取り合いになる。諸外国と比べて高品質だった日本のサービス水準も下がっていくだろう」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■「最近の若者は」と自分が言うときが来るなんて“最近の若者には「質の低下」を感じる。まともに挨拶できなかったり、報連相をいくら教えても