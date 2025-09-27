◆世界的に評価の高い東京のホテルアフタヌーンティー4選。一流のサービスと洗練された空間で特別な体験を【2025年版】画像：オリエンタルラウンジ／マンダリンオリエンタル東京最高級の設備やサービスで世界から高い評価を受ける、高級ホテル。宿泊するには敷居が高く感じるけれど、比較的手の届きやすいアフタヌーンティーで、憧れの空間に足を踏み入れてみるのはいかが？「マンダリン オリエンタル 東京」や「The Okura Tokyo」