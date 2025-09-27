ペアで2位となり、日の丸を手にする三浦璃来（右）、木原龍一組＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯第2日は26日、ドイツのオーベルストドルフで行われ、ペアでショートプログラム（SP）首位だった昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はフリー2位の合計221.03点で2位だった。SP2位から逆転優勝した世