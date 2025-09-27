ホークス一筋に１６年の現役生活を送った湯上谷蘐志さん（５９）は、石川・星稜高時代に春夏を通じて甲子園に４度出場した。高校卒業後はドラフト２位で指名を受けた南海（現ソフトバンク）に入団、俊足と広い守備範囲を武器に内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして存在感を発揮し続けた。星稜の監督だった山下智茂氏（門前高野球部アドバイザー）に当時「プロに行けると思った」と言わしめた光るものとは。◇