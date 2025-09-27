小泉氏陣営の選対本部発足式に向かう牧島元デジタル相（右）＝１９日、東京・永田町の自民党本部近く自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農水相（衆院１１区）の陣営で「総務・広報班」班長を務めていた牧島かれん元デジタル相（１７区）が班長を辞任した。辞任は２６日付。牧島氏の事務所が小泉氏を称賛するような参考文例を示して配信動画サイトへのコメント投稿を陣営関係者に要請していた問題の責任を取った。小泉氏は同日