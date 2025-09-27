家族に先立たれた経験から、遺されたひとを書き続けてきた小池水音さん。最新作『あなたの名』（新潮社）は、末期がんに侵された継母・冬香が、娘の願いでAI冬香を作るべく、これまでの記憶を記録するという物語。遺される側ではなく、遺す側である冬香を語り手とし、掴もうとしたこととは――。（文・清 繭子、写真・武藤奈緒美）甘えが許されない状況で悼むことは――デビューから一貫して、誰かに先立たれる人を描いてきた小