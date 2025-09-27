元阪神の秋山拓巳氏（34歳）が9月26日、自身のX（Twitter）を更新。米アップルのティム・クックCEO（最高経営責任者）と、甲子園のスタンドで阪神戦を観戦したことを報告している。ティム・クックCEOは26日、東京・銀座の直営店「アップル銀座」のリニューアルオープンにあわせて来日。同店では来店客を出迎え、一緒に記念写真を撮るなど、アップルファンと交流した。その後、関西へ移動したティム・クックCEOは、阪神のベースボー