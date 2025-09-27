◆米大リーグフィリーズ３―１ツインズ（２６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し４打数１安打３三振。第１打席の遊撃内野安打だけで２試合続けて本塁打は出ず、ドジャースの大谷翔平投手との差は２本のまま。敵地で５試合本塁打不発のシュワバーだったが、本拠に戻って２