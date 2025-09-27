始球式を行う前にバリテックさん（左）と話す松坂大輔さん＝ボストン（共同）【ボストン共同】米大リーグ、レッドソックスOBの松坂大輔さんが26日、本拠地ボストンでのタイガース戦前に始球式を行った。スタンディングオベーションで迎えられ「あんな歓声をもらえるなんて思っていなかった。沸いてくれたのですごい感動した」と笑顔だった。捕手役はワールドシリーズを制した2007年にバッテリーを組んでいたバリテックさんが務