◇プロ野球イースタン・リーグ巨人ーロッテ（9月27日、ジャイアンツタウンスタジアム）この日、現役最後のマウンドにあがる巨人の近藤大亮投手。そのキャリアを祝って、様々な関係者から花がジャイアンツタウンスタジアムに贈られてきました。近藤投手は2023年のオフにオリックスから金銭トレードで巨人に移籍。オリックスの岸田護監督や侍で一緒にプレーした日本ハム2軍の稲葉篤紀監督、”親友”であるラオウこと杉本裕太郎選手