◇プロ野球セ・リーグDeNA5ー4巨人（26日、横浜スタジアム）4打数3安打1打点と打率を.299にあげた巨人の泉口友汰選手。チームが敗戦したことについて、悔しさをにじませました。「きょうは本当に勝ちたかったんですけど、まだ（2位の）可能性があるので、あしたにつなげていくという意味では、個人としてはよかったかなと思います」勝利しなければ、3位確定と背水の陣で臨む試合を前に、弾みをつけた形となりました。