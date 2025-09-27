韓国発のメイクアップブランドLUNAが、日本で「グラインディングコンシールバター」を正式発売。これを記念し開催されたイベントには、グローバルアンバサダーを務めるIVEのREIさんが登場しました。透き通るようなメイクと笑顔で魅了しながら、新作アイテムの特徴や使い心地について熱く語った様子をご紹介します。 LUNAとREIが彩るイベントの魅力 イベントには、多くのファンが集まり華やかな雰囲気