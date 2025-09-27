国民民主党の玉木雄一郎代表が２７日、自身のＸを更新。自民党総裁選に立候補している小泉進次郎氏の推薦人で、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」などを投稿するよう参考例文付きで指示していた問題について言及した。この問題を巡っては、牧島氏が「総務・広報班」班長を辞任。小泉氏は、自身は知らなかったとしたうえで「参考例