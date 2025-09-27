じゃがいもの皮を土に埋めただけで、立派なじゃがいもが育った――。この驚きの過程を記録した動画がYouTubeに投稿され話題になっています。「皮から芋採れるのコスパ良すぎだろ」「スゴい！勉強になります！」「この無限ループは嬉しい」といった声が相次ぎ、再生回数は245万回に達しています。【写真で追う成長過程】ペラペラの皮から…立派なじゃがいもが育ちました！動画を投稿したのは、つりきっぷさん（@KIPP）です。芝生の