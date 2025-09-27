群馬県が実施する「大規模修繕事業」は、老朽化した特別養護老人ホームなどに対し、修繕費の半額（上限4000万円）を補助する制度だ。空調や防水といった設備の改修に使えるこの補助金は、修繕費を捻出できない介護施設にとっては“生命線”となる。しかし今、「特定の施設に補助が偏っているのではないか」と、制度の公平性を疑問視する声が、現場から上がっている。（前後編の後編） 【画像】群馬県内の老朽化した介護施設