私はアイネ。中学生時代にいじめられた経験があり、長い間それが心の傷になったままでした。しかし当時付き合っていたヒロキにそれを伝えると、「オレが一生守る、信じてほしい」と言ってくれたのです。私はそんなヒロキのことを頼もしく感じ、幸せになれると信じてプロポーズを受け入れました。現在は息子のユウ（中2）、娘のニイナ（中1）と家族4人で暮らしています。しかしあれから月日が経ち、ヒロキはすっかり変わってしまい