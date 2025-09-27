「核なき世界」を目指す高官級会合で発言する田中聡司さん＝26日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連が「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」と定める26日、米ニューヨークの国連本部で「核なき世界」を目指す高官級会合が開かれた。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表理事田中聡司さん（81）＝広島市＝も出席。「（昨年の）被団協のノーベル平和賞受賞は（核兵器に対する）危機感の薄さへの