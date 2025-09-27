厚生労働省は２６日、風疹について、国内に土着ウイルスがない「排除状態」にあるとの認定を世界保健機関（ＷＨＯ）から受けたと発表した。土着ウイルスによる感染が３年間見つからないことなどが「排除」の条件で、２０２０年を最後に土着ウイルスは確認されていないという。