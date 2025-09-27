Netflix（ネットフリックス）人気ドラマ「暴君のシェフ」が、世界的に人気を集めていることで、俳優、スタッフへの特別休暇を計画していると、韓国の各メディアが27日までに報じた。韓国メディアのイルガンスポーツは27日「暴君のシェフ・チームがごほうびバカンスを計画中だ。スタッフは取材に『ごほうびバカンスを計画中。ただし安全問題により日程、場所など細部的な部分を明かせない点をご了承ください』と答えた」と報じた。