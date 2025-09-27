カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２６日（日本時間２７日）に本拠地シカゴで行われたカージナルス戦で、日本選手３人目となる３０号本塁打をド派手なグランドスラムで達成した。６点リードの７回一死満塁の場面でカウント２―１から９５・３マイル（約１５３・４キロ）の直球を完璧に捉えて左翼席へ。観客は総立ちでダイヤモンドを一周した鈴木も雄たけびだ。シーズン３０発は松井秀喜（ヤンキース）、大谷（ドジャース）に次