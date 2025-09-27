帯状疱疹は、神経に沿って痛みや発疹を引き起こす感染症で、適切な治療を受けないと後遺症として神経痛が長期間続く可能性があります。今回は、帯状疱疹にかかってしまったときの注意点や治療について「恵比寿いたみと内科のクリニック」の加藤類先生に解説してもらいました。 監修医師：加藤 類（恵比寿いたみと内科のクリニック） 九州大学を卒業後、福岡赤十字病院、九州大学病院、北海道大学病院、砂川市立病院、北海道