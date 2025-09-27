コジマは10月4日から、ベガルタ仙台のオリジナルミニ四駆・第4弾となる「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」を、宮城県内のコジマ×ビックカメラ イオンモール新利府北館店、コジマ×ビックカメラ泉中央店、コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店、コジマ×ビックカメラ多賀城店にて販売する。価格は2200円で、購入は1人2台まで。●実車風ボディーにベガルタ仙台チームロゴを加えたオリジナルデザイン今回、販売される「ブ