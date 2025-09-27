【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が、9月24日にイタリア・ミラノのモンテナポレオーネ通りとマッテオッティ通りが交差する至近にオープンしたフェンディ（FENDI）の新旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントに参加した。 ■ヒラリー・ダフなど豪華ゲストが来場 壮麗なイタリア合理主義建築を象徴するこの建物は、著名な建築家エミリオ・ランチャの設