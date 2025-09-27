映画「ビー・バップ・ハイスクール」のロケ地として知られる静岡市清水区で、作品ゆかりの企画を集めた大型オフラインイベント「清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭」を開くためのクラウドファンディングがCAMPFIREで公開されました。開催日は2025年12月13日・14日。ゲストに仲村トオルさんを招いた舞台挨拶を予定し、清水から全国の“ビー・バップ”ファンへ元気を発信する計画です。【その他の画像・さらに詳しい