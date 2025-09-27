韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、これまでに脱落した練習生たちが会場に集い、視聴者の感動を誘った。【映像】「泣ける」と話題になった最後のステージ『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II