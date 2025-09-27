＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】“残念”な行為「実際の様子」東西の両横綱が1敗で迎えた十三日目、まさに優勝の行方を左右する大事な一番の立ち合いで、一部ファンによる“残念”な行為があり「タイミング悪すぎ」「さすがにヒドイ」「つまみ出せ」など批判の声が相次ぐ一幕があった。十二日目に小結・安青錦（安治川）に敗れて今場所初黒星。何としても1敗を死守したい横綱・豊昇龍（立浪）と