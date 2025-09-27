「阪神−中日」（２６日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が二回の第２打席で見逃し三振。５球目、１４３キロの内角球がストライクを取られると、思わず左手を振って白井球審に不服の態度を示した。直後に白井球審も反応し、森下に詰め寄る様子も。不穏な空気が流れ、球場は騒然となる中、ベンチから上本打撃コーチが飛び出してきて慌てて間に入った。なかなか見られないシーンだけに、ファンは迅速な対応をした上本コー