厚木警察署（資料写真）２７日午前０時４５分ごろ、神奈川県厚木市水引１丁目の市道で、いずれも近くに住む無職の男性（８１）が、パートの女性（５４）の乗用車にひかれた。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。厚木署によると、男性が転倒した直後に、信号機のない十字路交差点を左折してきた車にひかれたとみられる。