向井秀徳とアイナ・ジ・エンド 『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』が、９月29日0時10分からNHK総合で放送される。【写真】『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』収録の模様生の歌声・生の楽器音で構築される「tiny desk concerts」は、米NPR（National Public Radio）が2008年にネット上で始めた音楽コンテンツ。“小さな机で行うライブ”という新しい発想で、テイラ