セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ふしぎの国のアリス』ACT/CUTプレミアムフィギュア“アリス”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』ACT/CUTプレミアムフィギュア“アリス”  登場時期：2025年9月26日より順次サイズ：全長約16×16cm投入店舗：全国のゲームセンターなど&#160