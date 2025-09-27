☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ソフトバンク＝有原２６日は楽天に４―３で逆転勝ちし、優勝マジックを１としたソフトバンク。２７日の西武戦で○か△なら自力で、●でも２位の日本ハムが勝たなければ２年連続のＶが決まる。ソフトバンクに立ちはだかるのは西武の高橋。９月５日のロッテ戦から３連勝中と上り調子だ。また、対戦相手別でもソフトバンク戦は日本ハム戦と並ぶ最多の１５勝（１２