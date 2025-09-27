お笑いタレントのいとうあさこ（55）が26日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。近所の飲み友達だという人気タレントを明かした。飲み仲間は「大久保さんしかいないかもしれない。近所で」とお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子だと語ったいとう。売れたのが「40歳過ぎてから」と遅咲きだった自身。大久保も「お一人で今みたいな感じで（テレビ）出だしたのがちょうど一緒だった」とブレークしたタイ