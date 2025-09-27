お笑い芸人の島田珠代が、ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』#4（9月26日放送）で一人娘・璃子さんとの知られざる波瀾万丈な人生を告白した。【写真】「母親ヅラせんといて」空白の9年を乗り越えた島田珠代と娘年間320日は舞台に立つという島田は、密着時も野外ステージでの3回公演を終え、一度帰宅し家事を済ませた後、夜9時から深夜2時半まで吉本新喜劇の稽古を行うなど、多忙な日常をのぞかせる。浴