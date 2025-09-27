9月26日放送のNHK『あさイチ』に、北村匠海がVTR出演。同日に最終話が放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』のヒロイン・のぶ役を務めた今田美桜について語った。【関連】北村匠海、今田美桜との『あんぱん』オフSHOT！最終回を視聴し「泣いちゃった笑」「ほいたらね。」番組では、『あんぱん』で柳井嵩を演じ、今田と夫婦役として時間を過ごした北村が、撮影で感じた今田の魅力について語るVTRを公開。北村は、「一つは、瞳が