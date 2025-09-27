◆米大リーグレッドソックス―タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。２回先頭の第１打席で中前安打。０―３の４回無死二塁で中前適時打を放った。タイガース先発マイズとの対戦。２回先頭の第１打席はカウント１―１から内角低めへのスライダーを中前に運んだ。４回に