80歳の独身の叔父が一軒家と土地を持っている。もし遺言を残さずに亡くなったら、その不動産はどうなるのでしょう？子どもも配偶者もいない場合、相続財産の行方は複雑になります。 本記事では、遺言なしの相続制度の仕組みから、独身・子なしの場合の法定相続人、不在時の制度、手続きの流れと注意点まで解説します。 遺言がないとき、相続は“法定相続人”に引き継がれる 日本の民法では、被相続人（亡くなった人