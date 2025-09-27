アマゾンジャパンが運営するAmazonフレッシュは、幅広い高品質な商品を一箇所で提供するため、人気商品の新規取り扱いを開始し た。新たに加わるのは、成城石井、LIFE BIO-RAL、Oisixの数百点の商品で、商品ラインアップが従来より充実する。この機会により多くの顧客に周知するため、9月26日、27日の2日間、Amazonフレッシュのポップアップカフェ「Amazonフレッシュ カフェ」が東京・麻布台ヒルズカフェにオープンした。Amazonフ