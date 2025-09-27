お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が、２６日深夜放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。ゲストのゆうちゃみが「若いうちにやっておいた方がいいことってありますか？」と質問。有田は「自分はできなかったけど。生まれ変わったら２０代で結婚してみたい」と明かした。４５歳で結婚した有田は「２０代で結婚して、若くて元気がバリバリのうちに小さい子供が３人とかいて。そうしたら遊べるじ